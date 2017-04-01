Sahte para ile eğlence poliste bitti

Türkiye’den getirdikleri 50 ve 100 TL’lik sahte banknotları Mağusa’da bir barda harcayan İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek tutuklandı

Nadire BAHADİ

İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek Türkiye’den getirdikleri sahte 50 ve 100 TL’lik banknotlarla felekten bir gece çalmak isterken polislik oldu.

Mağusa’da bir barda sahte para ile içki alan Dimen ve Dölek iş yeri sahibin fark etmesi üzerine önce işletme sahibi tarafından dövüldü ardından polise teslim edildi.

Tasarruflarında toplam 3 bin 100 TL sahte banknot bulunan zanlılar polis tarafından tutuklandı.

“Sahte banknot tasarrufu”, “Sahte banknotu tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Dimen ile Dölek aleyhine 3’er gün tutukluluk süresi temin edildi.

Suçlarını kabul ettiler

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ, zanlı İbrahim Dimen ve İbrahim Okan Dölek’in 31 Mart tarihinde saat 02:00’de Mağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanına giderek içtikleri 95 TL değerindeki içkilere karşılık üzerlerindeki 3 adet 50 TL’lik sahte banknotları sahtekarlık ve dolandırmak kastı ile vererek tedavüle sürdüklerini anlattı. Zanlıların sahte paraların karşılığında 95 TL değerinde içki ve para üstü olarak 55 TL nakit para aldıklarını belirten Saydağ, paraların sahte olduğunu anlayan iş yeri sorumlusu Ömer Dural ve Murat Dural’ın zanlıları alıkoyarak üzerlerinin aradığını belirtti.

Dölek ve Dimen’in cebinde de 3’er adet 50 TL’lik banknotların bulunduğunu belirten Saydağ, olay yerine giden polise sahte paralar ile zanlıların teslim edildiğini açıkladı.

Saydağ, ayni gün zanlıların poliste gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Evlerinde de sahte para bulundu

Saydağ, mahkeme emri ile sanıkların evinde yapuılan aramada da Dimen’in odasında 12 adet 100 TL ve 23 adet 50 TL, zanlı Dölek’in odasında ise 3 adet 100 TL ve 9 adet 50 TL sahte banknot bulunduğunu kaydetti.

Polis vatandaşı uyardı

Sahte banknotlar hakkında açıklama yapan polis vatandaşı uyardı.

Polis Basın Subaylığı zanlı İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek’in tasarrufundaki sahte banknotların seri numaralarını açıkladı. Buna göre, B 281 869 569, B 376 126 379 ve B 452 547 939 seri numaralarından oluşan 32 adet 50 TL’lik banknot ve B 028 303 455, B 596 368 838, B 191 895 747, B 485 506 745, B 585 506 706, B 265 303 423 seri numaralarından oluşan 15 adet 100 TL’lik banknotun ele geçirildiği belirtildi.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 50’lik ve 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.