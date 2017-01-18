Sahte evrak çetesine polis baskını

Girne’de para karşılığı sahte evrak düzenleyip üniversiteye kayıt yapılmasını sağlayan çete çökertildi. Somalili 4 kişi tutuklandı, polis soruşturma başlattı

Nadire BAHADİ

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri para karşılığı sahte evrak düzenleyip Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt yapılmasını sağlayan Somalili 4 kişiyi tutukladı. Abdullah Hüseyin, Muhammed Ali, Muhammed Muhammed ve Sakariye Qualib isimli şahıslar dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis soruşturmayı derinleştirdi

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Serhat Özcü mahkemede sunduğu ifadesinde, zanlı Abdullah Hüseyin, Muhammed Ali, Muhammed Muhammed ve Sakariye Qualib’in 8 bin Euro karşılığında sahte evrak düzenleyerek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt yapılmasını sağladıklarını açıkladı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmada 1 kişinin sahte belgeyle kayıt yaptırdığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlıların evinde yapılan aramada sahte belge düzenlemede kullanıldığına inanılan mührün bulunarak emare alındığını kaydeden Özcü, bilgisayarların da inceleme yapılmak üzere emare alındığını kaydetti. Özcü soruşturmanın henüz yeni başladığına işaret ederek 4 zanlının da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme soruşturmanın selameti açısından tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.