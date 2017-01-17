Sahte banknot tasarrufundan yargılanacak

Mağusa’da polisin üzerinde yaptığı aramada 3 bin TL sahte para ile yakalanan Hasan Cebe aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Cebe tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da polis takibi altında olduğu süre içerisinde düzenlenen operasyon sonucu üzerinde yapılan aramada cüzdanında 100 TL’lik banknotlardan oluşan 30 adet sahte para bulunan Hasan Cebe tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Sahte banknot tasarrufu” suçlaması ile aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminata bağlanan Cebe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadesinde, 6 Ocak tarihinde bir polis ekibi tarafından Hasan Cebe üzerinde yapılan aramada cebinde 100 TL’lik 30 adet farklı seri numaralarındaki sahte banknotların bulunduğunu anımsattı. Zanlı hakkında temin edilen toplam 9 gün tutukluluk süresince soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Derman, Hasan Cebe’nin yargı sürecinde mahkemede hazır bulunmasını temin etmek maksadı ile teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest bırakıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Hasan Cebe’nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlının 8 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Hacımulla, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 50’şer bin TL’lik kefalet imzalamasına karar verdi.