Şahan’dan Cem Yılmaz’ın Gönlünü Fetheden Hareket

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz’ın şirketinin yapımcısı olduğu “Deli Aşk”a şans diledi, Cem Yılmaz’dan anında teşekkür geldi.
Cem Yılmaz’ın şirketinin yapımcılığını üstlendiği “Deli Aşk” filmi vizyona girdi. Filmin vizyona girmesinin ardından Şahan Gökbakar, Instagram hesabından filmin afişini “Gişesi bol, yolu açık olsun” notuyla Instagram hesabından paylaştı.
“TÜRK SİNEMASINDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HAREKETLER”
Cem Yılmaz ise Şahan Gökbakar’ın Instagram paylaşımını alıntılayarak Twitter üzerinden mesklektaşına, “Türk sinemasında görmek istediğimiz hareketler…Tesekkürler Şahan” sözleriyle teşekkür etti.
Facebook Yorumları
İnanılmaz
1
Beğen
0
Muhteşem
0
Hahaha
0
Üzgün
0
Kızgın
0