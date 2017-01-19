Şahan, boks sahnesini filmden çıkartacak

Şahan Gökbakar’ın yeni filmi “Recep İvedik 5″in fragmanında tepkilere yol açan Azeri sahnesiyle ilgili Şahan kararını verdi. Tartışmalara yol açan sahne filmden çıkarılacak.

Recep İvedik 5’in fragmanında yer alan Azerbaycanlı boksörün Recep İvedik’ten yumruk yediği sahne, gelen tepkiler üzerine filmden kaldırıldı.

FİLMDEN ÇIKARILACAK

Şahan Gökbakar, filmdeki o sahneyle ilgili kimseyi kırmak istemediğini söyleyerek o bölümü filmden kaldırılacağını açıkladı.

ŞİMDİYE KADAR 10 MİLYON İZLENDİ

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında, Recep İvedik 5’in fragmanının 10 milyona yakın izlendiğini söyleyerek gösterilen ilgiyi teşekkür etti. Filmdeki Azerbaycanlı bir sporcu ile Recep İvedik’in karşılaşma sahnesi üzerinden başlayan tartışmaları çirkin bulduğunu ifade eden Gökbakar, o bölümün filmden kaldırılacağını söyledi.Kaynak: Şahan, “Azeri” sahnesini filmden çıkartacak