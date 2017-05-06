Saha avantajı Yakın Doğu’da

Türkiye Billyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki final mücadelesi yarın başlıyor

İLK İKİ MAÇ CAFERAĞA’DA:

Normal sezonu lider tamamlayan ve yarı finalde Beşiktaş’ı 3-0’la geçerek finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe karşısında saha avantajını elinde bulunduruyor. Bordo mavililer final serisinin ilk iki maçını kendi sahasında oynayacak

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki final mücadelesi yarın başlıyor.

Normal sezonu lider tamamlayan ve yarı finalde Beşiktaş’ı 3-0’la geçerek finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe karşısında saha avantajını elinde bulunduruyor.

Caferağa Spor Salonu’ndaki ilk iki maçın ardından final mücadelesi, sarı-lacivertli ekibin sahasına taşınacak.

Finalde üç galibiyete ulaşacak takım, 2016-2017 sezonu şampiyonluğuna ulaşacak.

İlk üç maçta bu gerçekleşmezse serinin dördüncü karşılaşması yine Fenerbahçe’nin sahasında yapılacak.

Dört karşılaşmanın ardından eşitlik olması durumunda beşinci ve son maç, Yakın Doğu Üniversitesi’nin salonunda oynanacak.

Final program şöyle

Yarın

YDÜ – Fenerbahçe (Caferağa Spor Salonu)

9 Mayıs Salı

YDÜ – Fenerbahçe (Caferağa Spor Salonu)

12 Mayıs Cuma

Fenerbahçe – YDÜ (Fenerbahçe Metro Enerji Arena)

14 Mayıs Pazar

Fenerbahçe – YDÜ (Fenerbahçe Metro Enerji Arena)

17 Mayıs Çarşamba

YDÜ – Fenerbahçe (Caferağa Spor Salonu)