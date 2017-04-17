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17 Nisan 2017

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Kıbrıs

‘Sağlık’ta yarın eylem var

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‘Sağlık’ta yarın eylem var
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlıktaki sorunlara dikkat çekmek üzere yarın 3 saatlik eylem yapacak.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, eylemle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yaptı.

Usar, eylemin ülke genelindeki tüm hastanelerde, 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacağını, acil servisler ve yatılı servisler dışında hastanelerde sağlık hizmeti verilmeyeceğini belirtti.

Günler öncesinden yazıkları dilekçeyle Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan, yarın Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yapmak için izin talep ettiklerini söyleyen Usar, kaymakamlığın “Hükümet Meclis önünde eylem yapılmasına izin vermiyor” gerekçesiyle bu talebi reddettiğini söyledi.

Usar, bu nedenle yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde olacaklarını, basın açıklamasının saat 10.00’da yapılacağını kaydetti.

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