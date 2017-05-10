Sağlıkta grev sürüyor, Tıp-İş Karar Aşamasında

Ülke genelinde tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aciller dışındaki poliklinik ve ameliyat hizmetlerini durduran Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu taslak protokole bazı eklemeler yaptığını ve bunu bakana sunduğunu bildirdi.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin sürdüğünü belirtti.

Protokolü bölgelerde düzenlenecek kitle toplantılarında teferruatlı şekilde değerlendireceklerini kaydeden Usar, “Eylemi yapan Tıp-İş yönetimi değil kitlenin kendisidir. Protokolü kitlenin onayına sunacağız. Eğer kitle, eylemin devam etmesi yönünde irade ortaya koyarsa eylem devam edecek. Zaten gündemimizde eylemi kaldırmak değil, askıya almak var” dedi.

“BAKANIN AÇIKLAMASINI ACELECİ BULDUK”

Protokolde yasal düzenlemeler konusunda sıkı bir takvimlendirme olduğunu söyleyen Tıp-İş Başkanı, “Bakanlığın bunun gerisine düşmesi halinde yine eylemler söz konusu olacak” ifadesine yer verdi.

Usar, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “Tıp-İş’le uzlaştık” açıklaması dinlediklerini ve bunu aceleci bulduklarını da kaydetti.

“EYLEM SÜRÜYOR”

Süreçle ilgili kısa bir anımsatmada bulunan Sıla Usar, Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam kendilerine gönderdiği taslak protokolü bugün Tıp-İş Yönetim Kurulu olarak düzenlediklerini, protokole bazı maddeler eklediklerini belirtti.

Protokolü Sağlık Bakanı’na götürdüklerini ifade eden ve “Bakan protokolü uygun bulduğunu söyledi” diyen Usar, eylemle ilgili kararın bölgelerde yapılacak toplantılar sonucunda şekilleneceğini yineledi.

Usar, “Eylemimiz sürüyor” dedi.

TIP-İŞ, HEKİM YASASI İLE SAĞLIĞA YATIRIM TALEBİYLE EYLEM BAŞLATMIŞTI

Tıp-İş, geçtiğimiz Pazartesi hekimlerin özlük haklarının iyileştirileceği Hekim Yasası ile sağlığa yatırım talebiyle kamu hastanelerinde eylem başlatmıştı.

Eylem nedeniyle acil olmayan hiçbir hastanın ameliyat edilmeyeceği, acil olmayan hiçbir hastanın muayene ve tedavi de edilemeyeceğini açıklanmıştı.

Tıp-İş, sendikaya üye hekimlerin sadece kamuda değil özel klinik ve muayenehanelerde de hasta muayene etmeyeceğini duyurmuştu.

Eylem nedeniyle Sağlık Kurulu toplantıları da yapılmıyor.

DANA: UZLAŞI NOKTASINA GELDİK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, BRT’ye yaptığı açıklamada; 4 maddelik taslak protokole Tıp-İş’in eğitim hakkının da eklenmesini istediğini anlatarak, Bakanlık olarak bu isteği uygun dile getirdi.

Dana, “Tıp-İş ile uzlaşı noktasına geldik. Tıp-İş, gelinen aşamayı kendi içinde değerlendiriyor. Büyük olasılıkla bu akşam Tıp-iş’ten bir yanıt gelir. Muhtemelen yarın protokole imza koyacağız” dedi.