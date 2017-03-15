Sağlıklı zayıflamanın 10 kuralı

1 Tehlikeli kahvaltılara dikkat!

Akşam yemeği ile kahvaltı arasında yaklaşık 11-12 saatlik bir süre mevcut. Kahvaltı yapılmadığında bu süre 16-17 saate çıkıyor. Uzun süreli açlık, metabolizma hızını azaltacağından kilo alımına neden oluyor. Bu nedenle uyanınca 1 saat içinde mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltının atlanması veya kahvaltıda poğaça ve börek gibi kalorisi yüksek besinlerin tercih edilmesi kilo alımının en önemli nedenlerinden biri.