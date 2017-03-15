Sağlıklı zayıflamanın 10 kuralı

Daha ince ve fit görünmek, göbek çevresindeki yağlardan kurtulmak, kilo problemi olan pek çok kişinin hayali. Ancak zayıflamanın sağlığı olumsuz ekilemeden gerçekleşmesi de çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, sağlıklı zayıflamak isteyenlerin uyması gereken kurallar olduğunu söyledi. Talak, o kuralları 10 başlık altında şöyle sıraladı:
-
1
Tehlikeli kahvaltılara dikkat!
Akşam yemeği ile kahvaltı arasında yaklaşık 11-12 saatlik bir süre mevcut. Kahvaltı yapılmadığında bu süre 16-17 saate çıkıyor. Uzun süreli açlık, metabolizma hızını azaltacağından kilo alımına neden oluyor. Bu nedenle uyanınca 1 saat içinde mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltının atlanması veya kahvaltıda poğaça ve börek gibi kalorisi yüksek besinlerin tercih edilmesi kilo alımının en önemli nedenlerinden biri.
-
2
Öğünlerle dengeyi sağlayın
Öğünlerimizi atladığımızda veya geciktirdiğimizde, sonraki öğünde olması gerekenden daha fazla yemek yiyoruz. Böylece fazla enerjiyi bir öğünde almış oluyoruz. Oysa öğünlerin düzenli bir şekilde yapılması, vücut çalışma hızını dengeleyerek zayıflamanızı hızlandırıyor.
-
3
Tabak tabak yemek yemeyin
Zayıflamanın kalıcı olmasını istiyorsanız yemek yerken porsiyon kontrolüne dikkat etmeniz gerekiyor. Bu nedenle sizin için belirlenen porsiyonları tabaklarınıza hazırlayın. Zayıflamak istiyorsanız, ekmeği masaya ekmek sepeti ile yemeği de servis tabaklarıyla getirmeyin.
-
4
20 dakikadan daha önce sofradan kalkmayın
Yemeklerinizi 20 dakikadan daha uzun sürede ve yavaş şekilde yediğiniz zaman doygunluk hissi oluşacağından, kilo sorununun temelinde yatan, vücudun ihtiyacı olmayan besin tüketimi de olmayacak. Yemeklerinizi uzun sürede ve yavaş çiğneyerek yiyin.
-
5
Ölçülü atıştırınGünlük yemek planınız içinde küçük gibi görünen atıştırmalarınızı gözden kaçırmayın. Çikolata, cips, bisküvi gibi fazla yağlı atıştırmaları yemeyin. Masum gibi görünen ceviz, fındık, badem, kuru meyveler gibi sağlıklı atıştırmalıkların da porsiyonuna dikkat edin.
-
6
Yoğurt ve kefirle incelin
Yoğurt, kefir gibi probiyotik besinler sağlığın yanında sağlıklı incelmede de önemli bir yer tutuyor. Vücutta enerji kullanımını düzenleyerek kilo kaybına yardımcı olan bu besinler aynı zamanda bağırsak hareketlerinin de artmasında etkili oluyor.
-
7
Lifli gıdalar tüketin
Posalı gıdalar doygunluk hissi vererek çabuk acıkmanıza engel oluyor. Tam buğday ve tam çavdar ekmeği, sebze ve meyveler, nohut, kuru fasulye, mercimek vb. gibi kuru baklagiller lif açısından zengin yiyecekler arasında yer alıyor.
-
8
Susuz kalmayın
Günde 2- 2,5 litre su tüketmeye özen gösterin. Öğün öncesinde ve sırasında su içmek, kalori almadan doygunluk hissinin oluşmasına yardımcı olarak o öğünde gereksiz kalori alımını engelliyor. Ayrıca yüksek kalorili yiyeceklere karşı iradeli olmaya da yardımcı oluyor.
-
9
Egzersiz şart
Sadece beslenme tarzında yapılan değişiklikle sağlıklı zayıflamak mümkün değil. Başarılı bir diyetin mutlaka düzenli fiziksel aktivite ile desteklenmesi şart. Her gün yarım saatlik yürüyüşü günlük yaşantınızın bir parçası haline getirin.
-
10
Hedefiniz net olsunZayıflamada kararlı olmak ve hedef belirlemek en önemli adımı oluşturuyor. Bütün değişimler belli bir süreç gerektirdiğinden ümitsizliğe kapılmayın. Diyet yaparken dengeli, istikrarlı ve bilinçli bir yaklaşıma sahip olmanın sizi hedefinize ulaştıracağını unutmayın.