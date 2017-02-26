Sağlığı İçin Aylık 40 Bin TL Ödüyor

2014 yılında yakalandığı hastalığı atlattığını duyuran Serdar Ortaç’ın, yurt dışından getirttiği özel bir ilacı hala kullandığı ve bu ilaç için aylık 40 bin lira ödediği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda MS hastalığına yakalanarak yataklara düşen Serdar Ortaç, geçen hafta sevindirici haberi vererek hastalığından kurtulduğunu duyurmuştu. Ancak ortaya çıkan bir detay, hayranlarını yine üzdü. Ünlü şarkıcının hastalıkla mücadelesi için aylık 40 bin TL ödediği iddia edildi.

VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYUYOR

İddiaya göre ünlü popçu, yurt dışından getirilen bir ilaca aylık 40 bin lira ödüyor. Ortaç’ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan ise bu hastalıktan kurtulmak için varını yoğunu ortaya koyuyor.

YENİDEN KORKU YARATTI

2014 yılında yakalandığı MS hastalığını atlattığını duyuran Serdar Ortaç için ortaya çıkan bu detay korku yarattı. Hastalığının devam ettiği ve hayranlarından gizleyebileceği iddiaları akıllara geldi.

Şu sıralar eşiyle birlikte ABD turnesinde olan Serdar Ortaç’ın akıbeti merak ediliyor.