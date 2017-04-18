Saffet Anibal son yolculuğuna uğurlandı

84 yaşında hayatını kaybeden Saffet Anibal, bugün öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Anibal tüm müdahelere rağmen kurtarılamamıştı.

KIBRIS’IN EFSANE KEBAPÇISIYDI

Önceleri bisikletle sandviç- kola satışı yapan, 1958’de Lefkoşa’nın Çağlayan Parkı köşesinde kebapçılığa başlayan Saffet Anibal, son ana dek işinin başında durdu.

Sahibi olduğu Anibal Restoran’da fenalaşan Saffet Anibal, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi acil servisine götürüldü ancak bir süre sonra yaşamını yitirdi.

MİDE VE BAĞIRSAK SİSTEMİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ, TETKİLER SIRASINDA KALBİ DURDU

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran Saffet Anibal’ın mide ve bağırsak sisteminde kanama tespit edildiğini, tetkikler sırasında kötüleşen Anibal’ın kalbinin durduğunu söyledi.

Erkmen, tüm müdahalelere rağmen Safet Anibal’ın hayata döndürülemediğini belirtti.

“DEDEMİ BİR ANDA KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ VE ŞAŞKINLIĞI İÇİNDEYİZ”

Torunu Behiç Anibal ise dedesinin her zamanki gibi bugün de restorana gittiğini ancak öğleye doğru ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Dedesinin bilinen kronik bir rahatsızlığı olmadığını kaydeden Behiç Anibal, Saffet Anibal’ı bir anda kaybetmenin üzüntüsü ve şaşkınlığı içinde oldukları belirtti.

SADECE KEBAPLARININ LEZZETİYLE DEĞİL, KENDİNE ÖZGÜ ÜSLUBUYLA TANINIYORDU

Lefkoşa’nın simge isimlerinden Saffet Anibal sadece kebaplarının lezzetiyle değil, kendine özgü üslubuyla da tanınıyordu.

Adı, bir süre futbol oynadığı Gençlik Gücü Spor Kulübü’yle de özdeşleşen Anibal, “Oyna GG” cümlesinin de sahibiydi.