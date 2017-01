Sabunla yıkanabilen telefon isteyen?

Hiç su ve sabunla yıkayabileceğiniz bir telefonunuz olsun istediniz mi? Sabunla yıkanabilen The Rafre, Kyocera tarafından üretiliyor ve bakın hangi özelliklerle geliyor?

Kavisli ekranlar ve AR sensörler akıllı telefonlar için büyük bir devrim noktası, evet, kabul ediyoruz. Ancak öte yandan “yıkanabilir” bir akıllı telefon da alternatif bir devrim sayılabilir. Elimizden bir türlü düşürmediğimiz akıllı telefonlar üzerinde biriken bakterileri düşününce, su ve sabunla temizleyebileceğiniz bir akıllı telefon fazlasıyla ilgi çekici görünüyor. Sabunla yıkanabilen The Rafre, Kyocera tarafından üretiliyor.

Daha çok yazıcılarıyla tanıdığımız Kyocera’nın, her ne kadar ülkemizde çok bilinmese de bir akıllı telefon ailesi var. The Rafre de bunlardan biri. Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi, The Rafre su ve sabunla yıkanabiliyor. Aslında Kyocera’nın ilk sabunla yıkanabilir telefonu bu değil. The Rafre’nin selef modeli de mevcut. Ancak Kyocera, yeni tanıttığı modelde telefonun su ve sabuna direncini arttırmış. Android 7.0 işletim sistemiyle gelen telefon, 13 MP kameraya ve 3000 mAh kapasitesinde bir bataryaya da sahip.

Videodaki gibi dakikalarca yıkanabilen The Rafre, ayrıca küvette telefonuyla oynamak isteyenler için de ideal bir çözüm gibi görünüyor. Eğer böylesi bir telefon arıyorsanız, The Rafre sizin için uygun bir seçim olabilir.

Sabunla yıkanan telefonun görüntülerini izlemek için buraya tıklayın.