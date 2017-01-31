Sabaha kadar eğlence

MUHTEŞEM GECE: Girne’nin eğlence mekanı Mad Club’ta ülkemizin başarılı Dj’lerinden Umut Özsoy’un canlı performanslarıyla eğlence severlere muhteşem bir gece daha yaşattı

Port Cratos’un gözde mekanı Mad Club, geçtiğimiz haftasonu güzel bir club eğlencesine daha imza attı. Dj’ler Umut Özsoy, Emre Üstünkaya, Bill Dalton ve Reserve Impact’ın yanında Mikhail Morozov’da saksapon performansı sergilediği gecede konuklar club eğlencesine doydu. Birbirinden güzel setlerle Dj’ler haftasonunun nabzını tuttu.

Kendilerini müziğin ritmine kaptıran konuklar, bir an olsun yerlerinde duramadı. Club eğlencesinin tadını çıkaran eğlence severler başarılı dj’lerin performansıyla gece boyunca dans etti.