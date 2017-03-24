Saat farkı sona eriyor

Pazar günü Kuzey ve Güney’de saatler eşit olacak

Türkiye’de geçtiğimiz yıl kış saati uygulamasına geçilmeyerek yaz saati uygulamasına devam edileceği yönünde alınan karar sonrası ülkemizde de hükümet tarafından aynı yönde karar alınarak kış saatine geçilmemişti.30 Ekim 2016 Pazar günü başlayan kış saati uygulaması sonrası Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında oluşan saat farkı 26 Mart Pazar günü kış saati uygulaması sona ererek yaz saati uygulamasının başlamasıyla yeniden eşitlenecek.Kış saati uygulamasının başlayacağı 29 Ekim 2017 tarihine kadar Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında saat farkı ortadan kalkacak.