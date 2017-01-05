05 Ocak 2017

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Magazin

Rüzgar Erkoçlar’dan çok konuşulacak itiraf

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Rüzgar Erkoçlar’dan çok konuşulacak itiraf
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Katıldığı magazin programında özel hayatına dair ayrıntılardan bahseden Rüzgar Erkoçlar’dan bir de itiraf geldi.

Deniz Akkaya gittikten sonra programı Cengiz Semercioğlu ile sunmaya devam eden Seren Serengil, bugünkü programında Rüzgar Erkoçlar’ı ağırladı. Star TV’de ekrana gelen ‘Duymayan Kalmasın’ isimli programa katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.

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Yaklaşık dört aydır güzel bir ilişkisi olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını açıklayan yakışıklı oyuncu, daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldığını ve onları Allah’a havale ettiğini itiraf etti.

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Havadis Gazetesi

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