Rüzgar Erkoçlar nişanlanıyor

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanacağını açıkladı. Bebek’te görüntülenen Erkoçlar, “Ailelerimiz tanıştı, 14 Şubat’ta Tuğba’ya evlilik teklif edeceğim. Sonra da nişanlanacağız” dedi.

Günaydın’da yer alan habere göre; Rüzgar Erkoçlar, pek çok dizi teklifi aldığını ama en doğru projede yer almak için seçici olduğunu söyledi.