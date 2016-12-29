29 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Rüzgar Erkoçlar nişanlanıyor

Tarih:
Bir yorum bırakın
37 Görüntüleme
Rüzgar Erkoçlar nişanlanıyor
Haber İçi Üst

Bebek’te görüntülenen oyuncu Rüzgar Erkoçlar müjdeyi verdi! Sevgilisi Tuğba Beyazoğlu’na 14 Şubat’ta evlenme teklifi edeceğini açıkladı.

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanacağını açıkladı.  Bebek’te görüntülenen Erkoçlar, “Ailelerimiz tanıştı, 14 Şubat’ta Tuğba’ya evlilik teklif edeceğim. Sonra da nişanlanacağız” dedi.

ruzgarkapak

Günaydın’da yer alan habere göre; Rüzgar Erkoçlar, pek çok dizi teklifi aldığını ama en doğru projede yer almak için seçici olduğunu söyledi.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil