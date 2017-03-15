Rüzgar Erkoçlar: ‘Kadına güvenilmez’

Oyuncu ve fotomodel Rüzgar Erkoçlar, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu

Cinsiyet değiştirmesi ile uzun süre gündemden düşmeyen genç oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Hülya Avşar’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programında kadınların güvenilmez olduğunu söyledi.

‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programının bu haftaki konuğu Rüzgar Erkoçlar oldu.

Hülya Avşar’ın, “Kadınlara güvenilir mi, güvenilmez mi?” sorusuna genç oyuncudan, “Hayır” yanıtı geldi. Tuğba Beyazoğlu ile yakın tarihte nişanlanan genç oyuncu, evlilik için gün sayıyor.