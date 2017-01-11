Rüzgar Çetin’le ilgili son dakika gelişmesi

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin’in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de yaralanmasına neden olduğu için yargılanan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinde yapılan ilk duruşmaya, sanık Rüzgar Çetin ve avukatları katıldı. Davaya ilişkin kararını açıklayan 19. Ceza Dairesi, Çetin’i “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çetin hakkında konulan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren Ceza Dairesi, Çetin’in ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

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