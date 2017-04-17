Rusya’nın en güzel kızı seçildi

Rusya’nın en güzel kızının seçildiği Miss Russia 2017 Güzellik Yarışması önceki gece gerçekleştirildi. Yarışmayı 21 yaşındaki Polina Popova kazandı

Yarışmaya Sverdlovsk bölgesinden katılan 21 yaşındaki Polina Popova, rakiplerini geride bırakarak tacın sahibi oldu.

Popova, ülkesini “Miss World” ve “Miss Universe” güzellik yarışmalarında temsil edecek. Moskovalı Kseniya Aleksandrovna ikinci olurken, Başkiriya’dan aday olan Albina Ahtyamova da üçüncülüğü elde etti.