En Üst

17 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Rusya’nın en güzel kızı seçildi

Tarih:
Bir yorum bırakın
16 Görüntüleme
Rusya’nın en güzel kızı seçildi
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Rusya’nın en güzel kızının seçildiği Miss Russia 2017 Güzellik Yarışması önceki gece gerçekleştirildi. Yarışmayı 21 yaşındaki Polina Popova kazandı

Yarışmaya Sverdlovsk bölgesinden katılan 21 yaşındaki Polina Popova, rakiplerini geride bırakarak tacın sahibi oldu.

Popova, ülkesini “Miss World” ve “Miss Universe” güzellik yarışmalarında temsil edecek. Moskovalı Kseniya Aleksandrovna ikinci olurken, Başkiriya’dan aday olan Albina Ahtyamova da üçüncülüğü elde etti.

Facebook Yorumları
1
İnanılmazİnanılmaz
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King