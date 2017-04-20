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20 Nisan 2017

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Rusya’dan tehdit gibi açıklama

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Rusya’dan tehdit gibi açıklama
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Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Türkiye’ye charter uçuşların durdurulmasının hâlâ geçerli bir ihtimal olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nın geçen hafta Rusya’dan charter uçuşları konusunda bir sıkıntı yaşandığı yönünde haberleri üzerine herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını açıklamasından sonra Rusya’dan konu ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Sokolov, Türkiye’ye charter uçuşların durdurulabileceği uyarısının hâlâ geçerli olup olmadığı yönündeki soruya, “Pozisyonumuz değişmedi. (Rus havacılık ajansı) Rosaviatsiya bir uyarıda bulundu. Bu uyarının içeriğini gördünüz. Şu anda buna ek olarak verilebilecek bir bilgi yok” yanıtını verdi.

Rus havayolu şirketleri 10 Nisan’da Rosaviatsiya’dan, Türkiye’deki iç siyasal durum nedeniyle bu ülkeye charter uçuşların durdurulabileceği uyarısının yer aldığı bir telgraf almıştı.

Kommersant gazetesi, Rosaviatsiya’nın Rus havayolu şirketlerini uyarmasının, ABD’nin 7 Nisan’da Suriye’yi vurması sonrası Rusya—Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesinin bir sonucu olduğunu iddia etmişti.

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