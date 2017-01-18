Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan garanti açılımı

“Kıbrıs’taki iki toplumun birlikte ulaştığı herhangi bir anlaşmayı desteklemeye hazırız”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, garantörler arasında BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’nin de yer alması yönündeki yaklaşımlarının kabul görmediğini ifade ederek, “En iyi seçeneğin sadece bir, iki veya üç ülkenin değil, Güvenlik Konseyi’nin birleşik bir Kıbrıs’ın garantörü olarak hareket ettirilmesi olduğunu söyledik” dedi.

Lavrov, bu görüşlerinin Yunan ve Kıbrıslı Rum taraflarınca kabul edildiğini ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin beşinin de çözüm sürecinin uluslararası boyutlarını inceleyecek olan bu konferansa katılmasını sağlamak istediklerini belirttiklerini söyledi.

Lavrov, Yunan ve Rumlar dışındaki tarafların bunu kabul etmediklerini ifade ederek, “Kıbrıs’taki iki toplumun birlikte ulaştığı herhangi bir anlaşmayı desteklemeye hazırız” dedi.