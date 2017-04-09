Rusya Akdeniz’e savaş gemisi gönderdi

ABD’nin Suriye’ye düzenlediği füze saldırısının ardından Rusya bölgeye savaş gemisi gönderdi.
ABD’nin Suriye’ye saldırısının ardından, Rusya son teknoloji füzelerle donatılmış bir savaş gemisini bölgeye gönderdi. Karadeniz’den yola çıkan Rus fırkateyni, boğazlardan geçerek Akdeniz’e ulaştı.
“Amiral Grigoroviç” isimli fırkateyni, geçen yıl Rusya’nın Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlara da katılmıştı. Son teknoloji füzelerle donatılmış “Amiral Grigoroviç” sınıfı fırkateynler Rusya’nın en yeni savaş gemileri arasında yer alıyor.
Amerikan Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun üssüne füze saldırısını yapan iki Amerikan muhribinin Batı Akdeniz’e doğru ilerlediğini, Rus gemisiyle karşı karşıya gelmediklerini açıkladı.
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