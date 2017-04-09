Rusya-ABD arasında taraf tutma durumu yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da yerel gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD’nin rejime yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok” dedi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Son zamanlarda özellikle bazı ülkeler ABD dahil ‘Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.’ demeye başladı. Bu, Esad’ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki ‘Beni tercih edecek herkes.’ Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ’ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir.”

“YPG’Yİ KAPTIRMAMAK İÇİN REKABET EDİYORLAR”

“Rusya ile ABD şu anda Suriye’de YPG’yi birbirine kaptırmamak için rekabet ediyor” diyen Çavuşoğlu, “Böyle rekabetlerin Suriye’ye de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye destekliyorsunuz diye. ‘Ben bırakırsam diğerine gider.’ Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu, bir acziyettir” şeklinde konuştu.