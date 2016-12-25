Rus uçağı neden düştü?

Moskova’dan havalandıktan sonra Soçi’de yakıt ikmalinin ardından kısa süre sonra düşen Rus uçağının düşme sebebi araştırılıyor

Yaşanan olay sonrası ‘Uçak neden düştü’ sorusu gündeme geldi. Rus basını ve Moskova’da ilk değerlendirmeler teknik arıza yaşandığı, kaza olduğu yönünde. Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov kazanın terör saldırısı olmadığını, teknik bir problemden veya mürettebat hatasından dolayı düşmüş olabileceğini açıkladı. Pilotun deneyimli bir pilot olduğu bilgisi veriliyor. Uçağın neden düştüğü teknik inceleme ve soruşturma ile belli olacak.

Soçi’den Lazkiye’deki Rus üssüne giden TU-154 tipi uçağın 8 mürettebat ve 84 yolcuyla düşmesinin ardından uçağın neden düştüğü sorusuna yanıt aranıyor. Rusyalideri Putin, Başbakan Medvedev’e uçak kazasının soruşturulması için devlet komisyonu kurulması talimatı verdi.

Uçağın düşmesinin ardından akıllara ‘Saldırı olabilir mi?’ şüphesi gelmişti. Ancak Rus basınına yansıyan ilk bilgilerde teknik sıkıntı yaşandığı ihtimali ağır basıyor.

Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve TU-154’ün Suriye’ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.