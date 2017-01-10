10 Ocak 2017

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Rus diplomat ölü bulundu

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Rus diplomat ölü bulundu
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Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görev yapan bir üst düzey memur evinde ölü olarak bulundu.

Yunan basın yayın organları, 55 yaşındaki Andrei Malanin isimli diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina’nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.

ÖLÜMÜ DOĞAL NEDENLERDEN

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli Rus diplomatın ölümünün şüpheli olmadığı bildirildi.

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’den Tass haber ajansına yapılan açıklamada, elçiliğin konsolosluk işlerinden sorumlu yetkilisi 55 yaşındaki Andrey Malanin’in dairesinde ölü bulunduğu doğrulanarak, Rus diplomatın “doğal nedenlerden dolayı” hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha önce Yunan basınında yer alan haberlerde, Rus diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina’nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurulmuştu.

Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.

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Havadis Gazetesi

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