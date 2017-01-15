Rumlar’a KKTC’den İlaç

Kalp, tansiyon, şeker vb. hastalıklarından muzdarip olan Rumların, son zamanlarda KKTC’den daha fazla ilaç aldığı belirtildi

Politis gazetesi KKTC’de ilaçların, Güney Kıbrıs’ta özel eczanelerde satılanlara göre bazı durumlarda sekiz kat daha ucuz olduğunu yazdı.

Rum Sağlık Eski Bakanı Stavros Malas’ın sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla yaptığı değerlendirmelere göre, KKTC’de ilaçların ucuz olmasının sebebininse, KKTC’nin 80 milyon alternatif müşterili Türkiye’nin bir parçası olarak görülmesi olduğunu savunan gazete, bu nedenle KKTC’nin, 800 bin nüfuslu Güney Kıbrıs’a göre ilaç şirketlerden daha iyi fiyatlara ilaç aldığını iddia etti.