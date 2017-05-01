En Üst

01 Mayıs 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Rumlar Vadili ve Düzova’da ayin yaptı

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
Rumlar Vadili ve Düzova’da ayin yaptı
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

 Rumların dün, “Vatili” (Vadili) ve “Eksometohi” (Düzova) köylerinde ayin yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Vadili’deki “Ayios Yeorgios Kilisesi”nde, 1974’ten bu yana üçüncü kez yapılan ayinin, Neapolis Piskoposu Porfirios tarafından yönetildiğini ve ayine, çok sayıda Rum’un katıldığını yazdı.

Haberde, Düzova’da bulunan ve aynı ismi taşıyan kilisedeki ayinin de Mesarya Bölgesi Piskoposu Grigorios tarafından yönetildiği belirtilirken, ayine, çok sayıda Düzova kökenli Rum’un katıldığı ifade edildi.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King