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01 Mayıs 2017

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Rumlar hellimi Çin ve Japonya’ya ihraç edecek!

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Rumlar hellimi Çin ve Japonya’ya ihraç edecek!
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Hellimle ilgili büyük perspektiflerin, yeni piyasalara açılım imkanı sunduğu ve bu bağlamda, Rum Ticaret Bakanlığı’nın, Çin ve Japonya piyasasına hellim ihracatı için büyük çaba gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ticaret Bakanlığı’nın bu çabasına rağmen, peynir üreticilerinin, hellim üretiminde kullanılacak keçi ve koyun sütünün, bu denli büyük bir ihracat için yeterli olmayacağı endişesi taşıdığını yazdı.

Gazete, Rum Tarım Bakanlığı’nın da, keçi ve koyun sütü üretimini cezbetmek ve süt miktarını artırmak amacıyla tedbirler aldığını kaydetti.Hellim ihracatının 2016 yılında, önceki yıllara kıyasla yüzde 25 oranında artarak 19 bin tona ve 129 milyon Euro’ya ulaştığını belirten gazete, hellim ihracatının artırılmasının, Rum Ticaret Bakanlığı’nın öncelikleri arasında bulunduğunu yazdı.

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