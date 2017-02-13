13 Şubat 2017

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Rum Ulusal Konseyi’ne Göre Plebisit Kararı ‘Çarpıtıldı’

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Rum Ulusal Konseyi’ne Göre Plebisit Kararı ‘Çarpıtıldı’
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Rum Ulusal Konseyi, Rum Meclisi tarafından alınan “1950 plebisitinin” yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarında kutlanması kararının KKTC’de çarpıtıldığı iddiasında bulundu.

Rum radyosunun haberine göre, bugün toplanan Rum Ulusal Konseyi’nin tamamlanmasının ardından tüm partilerin onayıyla yayımlanan açıklamada, “Kıbrıs Rum tarafının ‘Enosis’ politikasını geri getirdiğine yönelik Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki bilinçli çarpıtmanın kınandığı” belirtilirken, “böyle bir şeyin hiçbir zaman gündeme gelmediği, gelmesinin söz konusu olmadığı ve bölünmenin kabulünü öngören hiçbir çözümün de kabul edilmeyeceği” ifade edildi.

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