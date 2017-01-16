Rum Hukukçulardan Başsavcıya Anastasiadis Aleyhine Mektup

KOSTAS KLİRİDİS’TEN ANASTASİADİS’İN RUM YÖNEİTMİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SON VERMEK İÇİN GEREKLİ PROSEDÜRLERİ İŞLETMESİ İSTENDİ

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Savumak İçin Avukatlar ve Hukukçular İnisiyatifi” isimli hukukçular grubunun geçen hafta Rum Başsavcı Kostas Kliridis’e mektup göndererek “ülkenin kaderini yönetmeye uygun değildir” dediği Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’in başkanlık görevine son vermek için tüm yasal prosedürleri işletmeye çağırdığı bildirildi. Simerini “Başkan Anastasiadis ve Akıncı Yasadışı İlan Edilsin… Hukukçular Grubu Başsavcı Kostas Kliridis’e Mektup Gönderdi” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Savunmak İçin Avukatlar ve Hukukçular İnisiyatifi” sözcüsü Avukat Panayotis P. Kleovulu’nun imzasını taşıyan mektubun içeriğine yer verdi. Habere göre Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni yıkmak ve yeni bir oluşum kurmak için müzakere etmekte olduğu belirtilen mektupta “dolayısıyla müzakerelerden çıkacak sonucun yasadışı olacaktır” iddiasına yer verildi, bu görüş şu hukuki argümanlara dayandırıldı: “1-Başkan Anastasiadis’in eylemleri Anayasa’ya aykırıdır çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin yıkılmasını ve anayasal yapısının dönüştürülmesini öngörüyor. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal yapısının değiştirilmesi tamamen egemen halka ve gerekli prosedürlere tabidir. Uluslararası Anayasa Hukuku Birliği Başkanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Yeorgios Kasimatis’in görüşü de bu yöndedir. 2-Başkan Anastasiadis, seçim kampanyasında başka taahhütlerde bulunduğu ve hiçbir açıklamasında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkıp egemenliği Türklere vereceğini veya anayasal yapıyı değiştireceğini söylemediği için başkanlık koltuğunu seçmenin oyunu çalarak ele geçirmiştir. Dolayısıyla eylemlerinin hiçbir meşruiyeti yoktur, siyasi açıdan muğlaktır ve hukuki açıdan yasallaştırılamazdır. Dahası Anastasiadis Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre işgal oluşumunun temsilcisiyle, Türkiye’nin hükmü altındaki kişiyle müzakere etmektedir. 3-Akıncı Ceza Hukuku’nun, vatana ihanet suçunu düzenleyen 36 ve 38’inci maddelerini ihlalden sorumludur. Akıncı sistemli ve sürekli olarak, yukarıda belirtilen maddelerin hilafına, 1974’te istila eden, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini kısıtlayan, toprağının önemli bölümünü ele geçiren ve o zamandan beridir işgalinde bulunduran Türkiye’nin yardımcılığını yapıyor. Akıncı, Türk devletinin dayattığı ve idame ettirdiği işgal bölgelerindeki oluşumun başıdır. 4-Kıbrıs devleti kendine saygı gösteriyor ise Akıncı aleyhine cezai kovuşturma yapmak, ifade vermesi ve ömür boyu hapis cezası öngören vatana ihanet suçundan mahkum etmek için Kıbrıs mahkemelerine çıkartmak zorundadır. 5-Anastasiadis’in işgal oluşumunun başı ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmak hedefiyle yaptığı müzakereler ömür boyu hapis cezası öngörülen vatana ihanet için teşekkül oluşturmak suçudur. 6-Anastasiadis’in bu eylemleri bir devlet başkanının yapması gerekenlerin, anayasal sınırların dışındadır, görevini devralırken Anayasa’nın 42’nci maddesi uyarınca Meclis’te yaptığı Anayasa’ya ve meşruiyete saygılı olacağına, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne bağlı kalacağına dair yeminine aykırıdır. 7-Anastasiadis’in yukarıda sayılan eylemleri bu teyidine uygun olmadığı ve tam aksine olduğu ve Anayasa’nın 44’üncü maddesi vatana ihanet suçlusu bir başkanı devrik addettiği için Başsavcı gerek Anastasiadis gerek Akıncı aleyhine gerekli cezai kovuşturmayı yapmalıdır.