Rum Dışişleri Bakanı’ndan Kıbrıs açıklaması

Kasoulidis: Kıbrıs meselesi hiçbir zaman Müslüman ve Hristiyanlar arasında problem olmamıştı, bunun sorun haline gelmesi etnik milliyetçiliğin artmasından dolayı ortaya çıkmış olmasıdır.

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis Paralimni de katıldığı bir seminerde yapmış olduğu konuşmasında Kıbrıs meselesinin hiçbir zaman Müslüman ve Hristiyanlar arasında problem olmadığını söyledi.

Kasoulidis, Kıbrıs’ta bulunan her iki toplum birbirlerinden haberdar olduklarını ve yaşam tarzlarını dini konuların etkilemediğini, dinin sadece insanların kişisel yaşamlarında bulunduğunu ifade etti.

Karma köylerde bulunan Kilse ve Camilerin uyum içinde ibadetlerini sürdürüyorlardı diyen Kıbrıslı Rum Bakan, “bu onlar için hiçbir zaman çatışma sebebi değildi tam aksine dini bayramlarda Hristiyan ve Müslümanları daha da yakınlaştırıyordu” diye ekledi.

Kasoulidis, Kıbrıs probleminin etnik milliyetçilikten ortaya çıktığını bu sorunun dini konulardan değil de milliyetçiliğin oluşturduğu bir problem haline geldiğini vurguladı.

Kasoulidis şöyle devam etti: “Recep Tayip Erdoğan’nın partisi Kuzey Kıbrıs’ta İslam dinini benimsetmeye ve aşılamaya çalışması bir sorun yaratmakta ve bu durum sadece Kıbrıslı Türkleri ilgilendiren bir sorun değil, tüm Kıbrıs halkının sorunu haline geldi. Kıbrıs meselesi eğer ki dini açıdan problemler oluşursa o zaman daha da karmaşık bir hal alacak”

“Başpiskopos ve Müftülüğün yapmış oldukları konuşmalar değerlendirildiği zaman, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı oldukları ortada. Barış içinde yaşamanın en önemli noktası inanların güven içinde yaşamasıdır. Her iki tarafın da yaklaşımlarının bu doğrultuda olduklarını görüyorum”

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