Royals Girne’de nefesleri kesti

HEM EĞLENDİLER HEM EĞLENDİRDİLER: Belarus’un ünlü bayan üçlüsü Royals Grup Girne’deki Retro Lounge’ta verdiği konserin ardından konukların arasına karışarak eğlenmeye devam etti

Girne’deki Retro Lounge’ta geçtiğimiz hafta sonu Royals fırtınası esti. Mekan Belarus’un en iyi grubu Royals’ı sahnesinde ağırladı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup gelen konuklar tarafından büyük beğeni kazandı. Kıbrıs’ta ilk kez sahne alan grup program sonrası mekanda eğlenmeye devam etti. Gelen misafirlerden muhteşem enerji aldıklarının ve aynı zamanda mekan sahipleri tarafından çok iyi ağırlandıklarının altını çizen grup en kısa zamanda Retro’da tekrar konser vermek istediklerini belirtti. Muhteşem sesleriyle büyüleyen Royals dans şovlarıyla da herkesi mest etti. Mekanın tıklım tıklım olduğu gecede eğlenmeyen kalmadı.