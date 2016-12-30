Romanya’da ‘başbakan’ krizi aşıldı

Iohannis’in, PSD’nin başbakanlık için önerdiği ikinci isim olan 43 yaşındaki Grindeanu’nun bu göreve getirilmesini onayladığı bildirildi.

Grindeanu’nun cumhurbaşkanının onayının ardından 10 gün içinde kabineyi belirlemesi gerekiyor.

Sorin Grindeanu, Victor Ponta hükümetinde İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı yapmıştı. Romanya’da PSD’nin Tatar Türkü Sevil Shhaideh’nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilmişti. Iohannis, PSD’ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulunmuştu.

Sevil Shhaideh, Iohannis tarafından onaylansaydı Romanya’nın ilk kadın, Müslüman ve Tatar Türkü başbakanı olacaktı.