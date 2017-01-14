Roma Niye Roma?

Kıbrıslılar, KC pasaportlarından beridir iyi geziyor.

Ucuz uçak şirketleri ve Larnaca bu iş için kullanılıyor.

3-4 güne yayılan her tatil Paris, Atina ve Venedik ile kesişiyor.

Keza İstanbul’umuz da her dem mevcut.

Turizm iddiası olan bir ülke olduğumuz da malum.

Bu sebepten midir bilinmez gittiğimiz her tatilde kıyasa başlarız.

Bu kıyaslar, çok zaman aleyhte tezahür etse de olmazsa olmazımız.

Kimi zaman, kendimizi daha iyi bulduğumuz da var elbet.

Ancak, tüm kıyaslar, “adamlar yapmış vallahi” cümlesinde kilitleniyor.

***

Begonvil görsek “bizim cemileler daha güzel” diyoruz.

Babutsa görsek “nedir bunnar yahu” ile babutsamızı kutsuyoruz.

Peynir yesek “nerde bizim hellim” ile beğenmemişe yatıyoruz.

Yığınla euro verirken burun kıvırırmış gibi yapıyoruz.

Yalancılığın, ruhumuza, böbreklerimize kadar işlediği net.

Madem cemile daha güzel neden refüjler iğrenç.

Madem babutsa daha iyi neden yokedip evler yapıyoruz?

Madem hellim daha iyi neden gouda peynir daha makbul?

***

Mesela, Roma’ya gidiyoruz.

2004’ten beridir Paris, Venedik ve Mykonos ile en çok gidilen şehir.

Via Del Corso’ya iner inmez başlarız ezberci papağan misali.

“Eskiyi ne güzel muhafaza ettiler be” ilk cümlemiz.

Ve ardışık olarak devam eder gider bu hikaye.

Aşk çeşmesine para atar, Coliseum’da selfie çeker, Vatikan’da turlarız.

Düzene vuruluruz, sistemi kıskanırız, eserlere tapınırız.

2800 yıllık şehir olduğunu, 7 milyon turist ağırladığını bilmeyiz ama.

Tüm italya’nın toplam gelirinin %7’sini barındırdığını da bilmeyiz.

***

Roma, güzelliğini ve zenginliğini birkaç şeyle elde etmiş.

Sanata, tarihe ve kültüre sahip çıkmış.

Eskiyi, yeni ile değiştirmenin, yıkıp dökmek olmadığını farketmiş.

Turizmin, beton yığınlarınde otelcilik olmadığını anlamış.

Kendine ait olanı, başkasına ait olanla takas etmemiş.

Hasılıkelam, kendini sevmiş, korumuş ve kollamış.

Kendini korurken, kültür ve tarihine sahip çıkmış.

Ne Mcdonalds ne de Zara’ya karşılıksız aşk beslememiş.

Önce kendini sevmiş, sonra da kendindekine sahip çıkmış.

Bu yaklaşımla da bugüne uzanan bir Roma olmuş.

***

Turizmin temel içgüdüsü meraktır.

İngilizceye lütfetmeyen Roma karşısında ezilmek yersiz.

Bizde olanı, bizim olanı korumamız yeter.

Bize ait olanı sevmeli, yüceltmeyi bilmeliyiz.

Bizim olana sahip çıkmayı öğrenmeliyiz.

Ülkemizi, hatta birbirimizi sevmeyi başarmalıyız.

Biliyorum ki, sevmekle başlayacak herşey.

Ve yine biliyorum ki, tarih, kültür ve sanatla büyüyeceğiz.

Ve eminim ki, Roma değilse bile harika bir turizm adası olabileceğiz.

Yeter ki inanalım, koruyalım ve sevelim.