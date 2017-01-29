Robin van Persie’ye acı haber

Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie, Kayserispor maçı öncesinde dedesinin ölüm haberi ile sarsıldı

Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie’nin dedesi Wim Ras, 96 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Hollandalı yıldız, dedesinin rahatsızlığı sebebiyle Hollanda’ya gitmişti.

Geçtiğimiz hafta 96 yaşında giren Ras’ı torunu Robin Facebook hesabından kutlamış ve onu “kahramanım” diye nitelendirmişti.

Robin van Persie’nin dedesi Wim Ras güler yüzlü ve pozitif biri olarak biliniyor.