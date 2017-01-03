Ritimlerle 2017 coşkusu

YILBAŞI EĞLENCESİ: Kuzey Kıbrıs’ın efsanesi “5 Mile Club”, yılbaşı gecesine özel hazırladığı Dj’li organizasyonuyla eğlence severlere doyumsuz bir gece yaşattı

Girne’de hizmet veren “5 Mile Club”, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta açılmıştı. Yenilenen dekoru ve eğlence anlayışı konuklarını ağırlamaya başlayan 5 Mile Club, yılbaşına bomba gibi girdi.

Dj Tecer Haslıel’in birbirinden güzel setlerle gecenin nabzını tuttu. Birbirinden güzel müziklerle coşan konuklar, sürpriz dans sovlarla da bir an olsun dans etmeden durmadı.

Eğlenenler arasında yılbaşını ailesiyle kutlamak için ülkemize gelen Kıbrıslı ünlü oyuncumuz Hazar Ergüçlü’de vardı.

Dans şov

Coşkulu setlerin yanı sıra gecede “fantastic dance show” etkinliğiyle dansçı kızlarda sahne aldı. Yılbaşına özel hazırlanan dans şovu ile geceye hız katan dansçılar eğlence severleri kendilerinden geçirdi.