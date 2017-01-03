03 Ocak 2017

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Ritimlerle 2017 coşkusu

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Ritimlerle 2017 coşkusu
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YILBAŞI EĞLENCESİ: Kuzey Kıbrıs’ın efsanesi “5 Mile Club”, yılbaşı gecesine özel hazırladığı Dj’li organizasyonuyla eğlence severlere doyumsuz bir gece yaşattı

 Girne’de hizmet veren “5 Mile Club”, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta açılmıştı. Yenilenen dekoru ve eğlence anlayışı konuklarını ağırlamaya başlayan 5 Mile Club, yılbaşına bomba gibi girdi.

Hazar Erguclu

Dj Tecer Haslıel’in birbirinden güzel setlerle gecenin nabzını tuttu. Birbirinden güzel müziklerle coşan konuklar, sürpriz dans sovlarla da bir an olsun dans etmeden durmadı.

Eğlenenler arasında yılbaşını ailesiyle kutlamak için ülkemize gelen Kıbrıslı ünlü oyuncumuz Hazar Ergüçlü’de vardı.

5 Mile

Dans şov
Coşkulu setlerin yanı sıra gecede “fantastic dance show” etkinliğiyle dansçı kızlarda sahne aldı. Yılbaşına özel hazırlanan dans şovu ile geceye hız katan dansçılar eğlence severleri kendilerinden geçirdi.

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Havadis Gazetesi

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