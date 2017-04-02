Ringde geri sayım başladı

KKTC ile Fenerbahçe boks takımları arasında 9 Nisan Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan tarihi maça sayılı gün kalırken ringe çıkacak boksçular ve sıkletleri belli oldu

Okan KARADEMİR

KKTC Boks Takımı ile Fenerbahçe Boks Takımı arasında 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan özel maç için geri sayım başladı.

Birbirinden özel şova sahne olacak tarihi gün için KKTC Boks Federasyonu, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürürken ringe çıkacak boksçular ve sıkletler belli oldu.

4 ayrı sıklette toplam 7 müsabakanın yer alacağı özel maçla ilgili sporcular da son hazırlıklarını yapıyor.

8 Nisan’da basın toplantısı yapılacak

KKTC ile Fenerbahçe arasındaki boks maçı öncesinde 8 Nisan Cumartesi günü boksçular organizasyonun sağlık sponsoru olan Kolan British Hospital’de sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından maçla ilgili Kolan’da basın toplantısı yapılacak ve sporcular tanıtılacak.

Sıkletler ve boksçular şöyle:

Ağır Sıklet

Denis Chekalov (KKTC) – Burak Aksın (Fenerbahçe)

İhsan Çam (KKTC) – Eren Uzun (Fenerbahçe)

Orta Ağır Sıklet

İmam Kurbanow (KKTC) – Mehmet Nadir Ünal (Fenerbahçe)

Vedat Dumrul (KKTC) – Samet Keser (Fenerbahçe)

Orta Sıklet

Muhammet Ünal (KKTC) – Evren Tibukoğlu (Fenerbahçe)

Gençler

Onur Alp Üzel (KKTC) – Yusuf Gökçek (Fenerbahçe)

Hakan Çil (KKTC) – Mustafa Şakacı (Fenerbahçe