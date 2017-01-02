02 Ocak 2017

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Rihanna’nın mont koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor

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Rihanna’nın mont koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor
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Ünlü olmak zor! Her gün kameralar karşısında olunca insan muhtemelen ne giyeceğini saşırıyor olabilir. E tabii bir kere giydiğinizi de giyemiyorsunuz… Tıpkı Rihanna gibi. İşte her fotoğraf karesinde farklı bir mont ya da kaban ile gördüğümüz Rihanna’nın arşivlik koleksiyonu.

Şimdi size soruyorum; Gardırobunuzda kaç tane mont ve kaban var? Normal bir insanın en fazla 10’dur herhalde. Haydi sınırları biraz daha zorlayalım 15 olsun. Peki ünlü biri olsaydınız kaç tane olurdu? 50 ya da 60… Yoksa yüzlerce mi?

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Biz Rihanna’nın dış giyimini sayamadık. Sayfalarca fotoğraflarına baktık her birinde farklı bir mont ya da kaban vardı. Üstelik her biri de dünyaca ünlü markalara ait.

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Muhtemelen bir giydiğini bir kere daha giymiyordur. İnsan düşünmeden edemiyor tabii… “Acaba kullanmadıklarını ne yapıyor?” Hemen Türk aklıyla “Giymediklerini köylerdeki çocuklara dağıtsa yüzlerce çocuk ısınır” hesabı yapıveriyoruz…

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Rihanna giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim. Ne giyse ya trend oluyor ya da alay konusu. Genelde pofuduk uzun montlar giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı kürkten de vazgeçemiyor.

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İşte, çoğu zaman büyük ve geniş modeller tercih eden Rihanna’ın ağzımızı açık bırakan giyim tarzı!!!

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