Reza Zarrab’a bu sorular sorulacak

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016’da tatil için gittiği Miami’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, Salı günü New York’ta yeniden yargıç karşısına çıkacak.
Başsavcılık Zarrab’ı uyaracak
Başsavcılık mahkemeye sunduğu belgelerde, Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü ortaya çıkan Giuliani’nin çalıştığı hukuk firması Greenberg Traurig’in Türkiye adına ABD’de lobicilik faaliyeti yapıyor olmasını Zarrab’ın aleyhine bir durum olduğunu belirterek kendisini uyardı.
Savcılığın Zarrab’a 2 Mayıs Salı günü yapılacak duruşmada soracağı sorulardan bazıları şöyle;
Giuliani de dahil olmak üzere, Greenberg Traurig hukuk firmasın bağlı herhangi bir avukatınız şahsen size, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil ettiklerini söyledi mi?
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, avukatlarınızın da çalıştığı bir hukuk firmasının müşterisidir. Avukatlarınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı etik yükümlülükleri olduğunu size bildirdi mi?
Bu konudan ne zaman haberiniz oldu? Bu konuyu avukatlarınızla tartışmak için ne kadar zaman harcadınız?
Bu davadaki suçlamalarla ilgili yargılamanın kamuya açık bir şekilde yapılması konusunda, Türkiye Hükümeti’nin çıkarı sizinkinden farklı olabilecek. Greenberg Traurig firmasına bağlı avukatların yargılama sırasında Türkiye Hükümetinin çıkarlarına ters düşen bir şeyi size tavsiye edemeyeceğini anlıyor musunuz?
Greenberg Traurig firması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temsilcisi olarak yaptığı çalışmaların bir parçası da, ABD’de Türkiye’nin çıkarlarını korumak ve kollamak.. ABD hükümet organlarında Türkler, Türkiye ve Türk Amerikan ilişkilerinde pozitif bir imaj sağlamak. Bunu anlıyor musunuz?