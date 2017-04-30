Reza Zarrab’a bu sorular sorulacak

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016’da tatil için gittiği Miami’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, Salı günü New York’ta yeniden yargıç karşısına çıkacak.

Bu duruşmada hem kişisel hem de dava ile ilgili bir çok soru sorulacak. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne, kalmakta olduğu Metropolitan Cezaevi’nden tünelden geçirilerek getirilecek olan Zarrab’a, yaşı, eğitimi, sağlık durumu, son 24 saat içinde alkol, uyuşturucu ya da ilaç kullanıp kullanılmadığı sorulacak.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a sunduğu ve soruları içeren belgelere göre Zarrab’ın savunma ekibine kattığı avukatlar eski New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’in, davada adı geçen bazı bankaların da avukatlıklarını yaptıkları, bunun çıkar çatışması yaratıp yaratmadığı sorgulanacak. Zarrab, ayrıca Giuliani’nin başdanışmanlığını yaptığı Greenberg Traurig hukuk firmasının ABD’de Türkiye adına lobicilik yapmasının çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağı sorusuna yanıt verecek.

Başsavcılık Zarrab’ı uyaracak Başsavcılık mahkemeye sunduğu belgelerde, Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü ortaya çıkan Giuliani’nin çalıştığı hukuk firması Greenberg Traurig’in Türkiye adına ABD’de lobicilik faaliyeti yapıyor olmasını Zarrab’ın aleyhine bir durum olduğunu belirterek kendisini uyardı. Mahkemeye sunulan belgede Zarrab’a ‘Greenberg Traurig, Debevoise ve Plimpton hukuk firmalarının bu davada adı geçen bazı bankaları sizle eşzamanlı olarak temsil etmelerinden kaynaklanabilecek olası çıkar çatışmalarını öngörememek sizin için en büyük tehlikelerden biri olabileceğini anlıyor musunuz’ sorusu yöneltilecek. Başsavcılık, Türkiye adına lobicilik faaliyetinde bulunan hukuk kuruluşunun, dava sürecinde Zarrab’n çıkarları yerine, temsilciliğini yaptığı Türk hükümetinin ya da bankaların çıkarlarını korumak isteme olasılıkları konusunda Zarrab’ı uyaracak. Savcılığın Zarrab’a 2 Mayıs Salı günü yapılacak duruşmada soracağı sorulardan bazıları şöyle; Giuliani de dahil olmak üzere, Greenberg Traurig hukuk firmasın bağlı herhangi bir avukatınız şahsen size, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil ettiklerini söyledi mi? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, avukatlarınızın da çalıştığı bir hukuk firmasının müşterisidir. Avukatlarınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı etik yükümlülükleri olduğunu size bildirdi mi? Bu konudan ne zaman haberiniz oldu? Bu konuyu avukatlarınızla tartışmak için ne kadar zaman harcadınız? Bu davadaki suçlamalarla ilgili yargılamanın kamuya açık bir şekilde yapılması konusunda, Türkiye Hükümeti’nin çıkarı sizinkinden farklı olabilecek. Greenberg Traurig firmasına bağlı avukatların yargılama sırasında Türkiye Hükümetinin çıkarlarına ters düşen bir şeyi size tavsiye edemeyeceğini anlıyor musunuz? Greenberg Traurig firması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temsilcisi olarak yaptığı çalışmaların bir parçası da, ABD’de Türkiye’nin çıkarlarını korumak ve kollamak.. ABD hükümet organlarında Türkler, Türkiye ve Türk Amerikan ilişkilerinde pozitif bir imaj sağlamak. Bunu anlıyor musunuz?