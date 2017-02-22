Resmen açıklandı! 11 milyon belgesiz göçmeni etkileyecek

ABD’de yasa dışı bulunan göçmenleri hedef alan genelgeler, sığınmacıların anında ülkeden gönderilmesinin yolunu açıyor. En az 11 milyon belgesiz göçmeni etkilemesi beklenen düzenleme, polisin yakaladığı göçmenlerin gözaltına alınmasını da sağlayacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, neredeyse tüm belgesiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesinin ve çok sayıda göçmenin gözaltına alınmasının yolunu açacak bir planın ayrıntılarını Salı günü açıkladı.

Yeni yönetmelikler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Ocak’ta imzaladığı başkanlık emrinin nasıl uygulanacağını bildiriyor. Talimatlar kapsamında öncelikle ciddi suçlar işleyen ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan belgesiz göçmenler hedef alınacak. Ancak Obama yönetimi sırasında kabul edilen, ABD’ye çocukken giren yaklaşık 750 bin kişinin ülkede kalmasına izin verilecek.

İç Güvenlik Bakanlığı, talimatların ülkedeki göçmenlik yasasını değiştirmediğini ancak varolan yasaların uygulanmasında daha kararlı bir yaklaşımı teşvik ettiğini söylüyor.

ANINDA ÜLKEDEN YOLLANABİLECEKLER

ABD’de 11 ila 13 milyon belgesiz göçmen olduğu sanılıyor.

Salı günü paylaşılan iki yönetmelik göçmenlerin anında sınır dışı edilemesinin de yolunu açıyor.

Obama yönetimi sırasında hızlandırılmış sınır dışı işlemleri ülkede 14 günden fazla süredir bulunmayan ve sınırın 100 mil (160 kilometre) yakınında olan kişiler için geçerliydi. Yeni talimatlarla, yetkililer ülkede iki yıldan fazla bir süredir bulunduğunu kanıtlayamayan belgesiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandırabiliyor.



GÖZALTI MERKEZLERİNE GÖNDERİLECEK

Talimatlarla, sınırda yakalanan kişilerin serbest bırakılması kararı da kalkıyor ve bu kişilerin durumları belli olana kadar gözaltı merkezlerinde tutulmasının önü açılıyor.

Savcılara da çocuklarının ülkeye yasa dışı girmelerine yardımcı olan ebeveynlere ceza verilmesi çağrısında bulunuluyor. ABD’nin güney sınırındaki duvarın genişletilmesi de talimatta yer alıyor.

YENİ SINIR GÖREVLİLERİ İŞE ALINACAK

İç Güvenlik Bakanlığı yeni talimatların uygulanabilmesi için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’na 10 bin, sınır devriye ekiplerine de 5 bin yeni çalışan almayı da planlıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın toplantısında yeni genelgeleri savundu: “Bu bir toplu sınır dışı etme olayı değil. İç Güvenlik Bakanlığı’nın, ülkenin güney sınırını güvence altına almak için atacağı adımları açıklıyor.”

Öncelikle güvenliğe tehdit oluşturacak veya suç işleyenlerin gönderileceğini vurgulayan Sözcü, “Başkan bu kuruluşlardaki yetkilileri ayaklarındaki prangalardan kurtarmak istedi” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkeye getirilen seyahat yasağını yeniden devreye sokacak kararın kısa sürede açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: BBC Türkçe