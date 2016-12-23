Rekor fiyata Çin’de

Chelsea, internet sitesinden, Oscar için, Andre Villas-Boas’ın çalıştırdığı Shangai SIPG ile anlaştığını duyurdu. Çin ekibi bu transfer için Chelsea’ye 70.5 milyon euro (258.5 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek. Oscar böylece, Londra ekibinin bugüne dek sattığı en pahalı oyuncu unvanını alacak. Oscar’ın da, haftalık 106 bin euro olan maaşını 4’e katlayacağı belirtiliyor.

Sezonun ilk 5 haftasında Menajer Antonio Conte’nin ilk 11’de forma şansı verdiği 25 yaşındaki oyuncu, 3-4-3 sistemine dönülmesinin ardından, takımdaki yerini kaybetmişti. Oscar, yeni takımı Shangai SISG, vatandaşı Hulk ile birlikte forma giyecek.