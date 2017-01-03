Reina’daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı artıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifadeleri alınırken, 6 kişi daha gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı’nda, saldırıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Konya da ise 2 emlakçı sorgulanıyor.

Reina’ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken, gözaltına alınanların sayısı artıyor. Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, 6 kişi daha gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan 14 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada, teröristin görüntülerinin medyada yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldığı öğrenildi. İhbarları değerlendiren polisler, bazı adreslere giderek veya ulaşım noktalarında şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Atatürk Havalimanı’nda, İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Ortaköy’de 39 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi.Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesine götürüldü.

EMLAKÇILAR GÖZALTINDA

Öte yandan Eşi ve 2 çocuğu ile Konya’ya geçen kasım ayında gelen teröristin, kentin Selçuklu İlçesi’ndeki Bosna Hersek Mahallesi’nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği saptandı. Teröristin ilişki kurduğu ailelerin kaldığı Selçuk Üniversitesi yanınındaki bu mahalledeki 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamadı.Yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaşılırken, evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan emlakçılar ilk sorgularında yabancı uyruklu bazı ailelerin ev bulmasına aracılık ettiklerini, ancak Reina baskınını yapan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.DEAŞ’lı teröristin Konya’dan 15 Aralık günü otobüsle İstanbul’a gittiği ve burada kaldığı sürece katliam planları yapıp, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştirdiği belirtildi.