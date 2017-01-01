Reina saldırısından ilk görüntü

İstanbul’da yeni yıl kutlamaları sırasında Reina’da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina’ya girdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergahıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin mekanın içini biliyor olabileceği ihtimal dahilinde.

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanları teröristin saldırıda tek silah mı birden fazla silah mı kullandığını gösterecek. Teröristin silahının başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı da belirlenecek.

İlk şüpheli terör örgütü DEAŞ

Terör saldırısını düzenleyen örgüt henüz belli değil. İlk şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaştı.

Bataclan ve Orlando’yu akıllara getirdi

Yaşanan saldırı akıllara Bataclan ve Orlando saldırılarını getirdi. Kalabalıkların üzerine ateş açılarak yapılan saldırılar çok sayıda can kaybına yol açtı.

Bu tür saldırıların ilk örneği Fransa’da görüldü. 13 Kasım 2015’te, Paris’i kana bulayan saldırılarda, Bataclan tiyatrosu da hedef alındı. Yerel saatle 21.40’ta ABD’li rock grubu Eagles of Death Metal konseri sırasında içeri giren teröristler kalabalığın üzerinde ateş açtı.

Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda Bataclan’da 89 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

12 Haziran 20016’da bu kez, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kenti hedef alındı. Gece kulübüne düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.29 yaşındaki Afgan asıllı ABD vatandaşı Ömer Metin’in gerçekleştirdiği saldırıyı, yine terör örgütü DEAŞ üstlendi.14 Temmuz 2016’da, Fransa’nın Nice kentinde, ulusal gün kutlamalarına katılanlar hedef alındı. Bir kişi tarafından kalabalığın içine kamyon sürülerek yapılan intihar saldırıda, 84 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. DEAŞ’ın üstlendiği saldırının ardından, ülkedeki OHAL 3 ay daha uzatıldı.

19 Aralık 2016’da Almanya’nın başkenti Berlin’de, Nice’tekine benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu gerçekleştirilen saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da DEAŞ üstenirken, saldırgan Enis Emri, kaçtığı İtalya’da polis tarafından öldürüldü.