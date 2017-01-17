Reina saldırganı suçunu itiraf etti

Yeniyıl gecesi Türkiye’de İstanbul’daki eğlence mekanı Reina’da 39 kişiyi katleden “Ebu Muhammed El Horasani’ kod isimli terörist, Abdülkadir Masharipov, özel harekat timlerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyonda terörist ile birlikte aynı evde kalan biri Irak asıllı erkek ile 3 kadın da gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada teröristin suçunu itiraf ettiği ve parmakizinin de uyuştuğu açıklandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, düzenlenen basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, emniyet ciddi bir çalışma yürüttüğünü anlatarak, “Esenyurt’ta yapılan operasyonda katil yakalandı. Katil Afganistan’da eğitim almış, 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 Ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polis görev aldı. Konya-Hatay ve İzmir’de ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi. Teröristin üzerinde 197 bin dolar ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü biri havalı tabanca, 2 adet drone, sim kartlar ve birçok materyal ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etti. Aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak izi de uyuşmuştur” dedi.

Şahin açıklamasında “Bunun DAEŞ adına yapıldığı net. Buna o gün yardım eden birileri var. Operasyon sırasında silah kullanılmadı. Ocak ayında illegal şekilde doğu sınırlarımızdan giriş yaptığı tahmin ediliyor. Bu akşam çocuğu yanında değildi. Çocukların muhafazası sağlanacaktır. Polisimiz iğneyle kuyu kazar gibi çalışma yaptı. Yurtdışına kaçma ihmali olsaydı kaçacaktı. Eşinden alınan bilgiler operasyonun genişletilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur. Şu anda 50 kişi gözaltında. Bu gözaltılardan geçtiğimiz günlerde iki kişi de tutuklandı. Polislerimizin gayreti boş bırakılmayacaktır” ifadelerine de yer verdi.