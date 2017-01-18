Reina katliamcısıyla ilgili flaş iddia

Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un aslında canlı bomba olduğu ancak ancak bomba düzeneği ulaştırılamadığı için eylemi otomatik silahla gerçekleştirdiği iddia edildi.

Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un DEAŞ’ın daha önce başvurmadığı bir yöntemle saldırısını gerçekleştirmesi, akıllarda soru işareti bırakmıştı.

A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek’in iddiasına göre, otomatik silahla Ortaköy’deki gece kulübüne girip 39 kişiyi öldüren onlarca kişiyi yaralayan Masharipov’un aslında canlı bomba eylemi yapmayı planlıyordu. Ancak eylem günü bomba düzeneğine ulaşamamıştı.

Gülbek, uzman bir ekip tarafından emniyette sorgulanan teröristin önce canlı bomba olmayı kabul ettiğini, Türkiye’ye aslında canlı bomba olmak için geldiğini ancak polisin art arda gerçekleştirdiği operasyonlar sebebiyle bombanın teröriste ulaştırılamadığını iddia etti.