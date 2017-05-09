Reina katliamcısına istenen ceza belli oldu

Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov’un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 51’i tutuklu 57 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 90 sayfalık iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi “maktul”, 60’ı yabancı uyruklu 122 kişi “mağdur” ve “müşteki” olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 51’i tutuklu 57 şüpheli bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği diğer 22 olaya da değinilen iddianamede, terör örgütüyle ilgili detaylı bilgiler verildi.

DEAŞ’la ilgili mahkeme ve Yargıtay kararlarının da bulunduğu iddianamede, örgütün kullandığı internet siteleri ve medya organları ile yaptığı yayınlara yer verildi.

İstenen cezalar

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Masharipov hakkında ayrıca, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva için de “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis istendi.

İddianame mahkemeye gönderildi

İddianamede, makatına telefon gizlediği öne sürülen ve terör örgütü içine “kadı” olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 52 şüpheli hakkında da “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. AA