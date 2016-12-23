23 Aralık 2016

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Recep İvedik 5 geliyor

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Recep İvedik 5 geliyor
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Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik’ hayranlarına serinin beşinci filminin vizyon tarihini duyurdu.

Şahan Gökbakar, Recep İvedik hayranlarına beşinci film müjdesi verdi. Filmin vizyon tarihini duyurmak için Instagram’da Recep İvedik karakterini paylaşan komedyen, “Recep İvedik 5. Şubat 17. Efsane Geliyor. Türkiye Gülüyor” notunu yazdı.

Kardeşi Togan Gökbakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde oynayan Şahan Gökbakar, filmin senaryosunu da üstlendi. ‘Recep İvedik 4’ filmi yaklaşık 7 milyonluk hasılat elde etmişti.

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Havadis Gazetesi

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