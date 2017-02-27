Real Madrid’in 4 kupası elinden gidiyor!

Barcelona Kulübü üyesi Molins, ezeli rakip Real Madrid’in Kral Kupası’nda kazandığı dört şampiyonluğun iptal edilmesi istemiyle federasyona başvurdu.

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, futbolda kazandığı dört kupadan olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Barcelona Kulübü üyesi Joaquim Molins, İspanya Futbol Federasyonu’na başvurarak, eflatun-beyazlıların Kral Kupası’nda 1905, 1906, 1907, 1908 yıllarında elde ettiği şampiyonlukların geçersiz sayılmasını istedi.

FIFA tanımıyor, resmiyeti yok

1903 ve 1909 yılları arasında Kral Kupası’nın resmen federasyon tarafından düzenlenmediğine dikkat çekilen başvuruda, FIFA’nın ülke federasyonlarının düzenlemediği organizasyonları tanımadığı, dolayısıyla kazanılan kupaların resmiyeti bulunmadığı argümanı ortaya konuldu. İspanya Futbol Federasyonu’nun kuruluş tarihinin 1909 olduğu, bu tarihten önce faaliyetlerine başlamış olsa bile, ancak resmi tarihin baz alınabileceğine dikkat çekildi. Real Madrid hakkında yapılan başvuruda İspanya Futbol Federasyonu’na fazla bir seçim şansı kalmadı.

Kupalar geri alınacak, çünkü…

FIFA ile ilgili talimatların gereğini yerine getirmesi gereken federasyon ayrıca kendisinin geçmişte aldığı başka bir kararla da köşeye sıkıştı. 1937’de Levante’nin kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun resmen tanınması için yapılan başvuru, federasyon tarafından geçtiğimiz yıllarda geri çevrilmiş, gerekçe olarak organizasyonun resmiyetinin bulunmadığı ifade edilmişti. Bu kararın emsal niteliğinde olduğu ve resmen tanınmayan dönemdeki Real Madrid kupalarının da elinden alınacağı belirtildi.

Barça-Real farkı 13’e çıkacak

Barcelona Kral Kupası’nı en çok kazanan ülke unvanını elinde bulunduruyor. Tartışma konusu olan 1909 öncesinde herhangi bir şampiyonluğu bulunmayan Katalan ekibinin, sonraki yıllarda bugüne kadar 28 kupası bulunuyor. Real Madrid’in ise bu turnuvada 19 zaferi var ve bunlardan dördü 1909 öncesinde. Bu kupaların elinden alınması durumunda başkent ekibinin Kral Kupası sayısı 15’e düşecek ve Barça ile arasındaki fark 13’e çıkacak. Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler