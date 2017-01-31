“Rast”laşmanın böylesi

BEĞENİLDİ: Surlariçi yeni bir eğlence mekanına Barricade’de Cumartesi geceleri grup Rast şarkılarıyla konuklarını mest ediyor

Başkent Lefkoşa yeni bir eğlence mekanına daha kavuştu. Surlariçi’nde geçtiğimiz ay hizmet vermeye başlayan Barricade Lounge&Bar, ülkemizin başarılı grubu Rast ile konuklarına Cumartesi geceleri müzik dolu saatler yaşatıyor.

Her Cumartesi gecesi sahne alan grup birbirinden güzel parçalarla da geçtiğimiz Cumartesi gecesi de, eğlence severlere keyifli bir eğlence sundu.