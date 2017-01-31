31 Ocak 2017

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“Rast”laşmanın böylesi

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“Rast”laşmanın böylesi
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BEĞENİLDİ:  Surlariçi yeni bir eğlence mekanına Barricade’de Cumartesi geceleri grup Rast şarkılarıyla konuklarını mest ediyor

Başkent Lefkoşa yeni bir eğlence mekanına daha kavuştu. Surlariçi’nde geçtiğimiz ay hizmet vermeye başlayan  Barricade Lounge&Bar, ülkemizin başarılı grubu Rast ile konuklarına Cumartesi geceleri müzik dolu saatler yaşatıyor.

Her Cumartesi gecesi sahne alan grup birbirinden güzel parçalarla da geçtiğimiz Cumartesi gecesi de, eğlence severlere keyifli bir eğlence sundu.

“Rast”laşmanın böylesi

“Rast”laşmanın böylesi

“Rast”laşmanın böylesi

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Havadis Gazetesi

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