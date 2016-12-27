EĞLENCESİ SEVİLİYOR: Ülkemizin başarılı müzik grubu Rast, sahne aldıkları Bibliotheque’de konuklara eğlence dolu saatler yaşatıyorlar

Surlariçi’nin beğenilen mekanı Bibliotheque’de Rast eğlencesi bir başka yaşanıyor. Her Cumartesi gecesi sevenleriyle bir araya gelen Grup Rast , birbirinden özel parçalarla konuklarını coşturuyor.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi yine mekanda müzik ve hareket vardı. En güncel parçalardan tutun da nostaljik şarkılara kadar uzanan geniş repertuarlarıyla Rast , konuklara tüm haftanın yorgunluğunu unutturdu.